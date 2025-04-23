Карлсен встановив унікальний рекорд на турнірі Grenke Open-2025

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен підкорив неймовірне досягнення на турнірі Grenke Open-2025 з шахового фристайлу, завершивши змагання зі 100% показником перемог.

Про це повідомляє Chess.com.

Таким чином Карлсен встановив рекорд ефективності на турнірах з шахів-960 з контролем часу. Шахи-960 – це формат, в якому гравці починають гру з випадковим розташуванням фігур на задній лінії дошки.

Гросмейстер повторив досягнення чотириразового чемпіона світу Боббі Фішера, який виграв 11 з 11 партій на чемпіонаті США, що проходив понад 60 років тому, в 1964 році. Також Магнус виграв 60 000 євро та 25 турнірних очок.

"Це щось дуже особливе. Я не зможу повторити це ще раз", – сказав Карлсен.

Карлсен вважається одним з найкращих шахістів світу. Він утримує першу сходинку рейтингу протягом 14 років. 34-річний норвежець п'ять разів ставав чемпіоном світу з рапіду та вісім разів – з бліцу.

Окрім того, що Магнус віднедавна представляє Team Liquid, він також є амбасадором Esports World Cup, багатотитульного турніру, в якому шахи вперше з'являться у 2025 році.