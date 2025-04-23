Оприлюднено склади Буковини та Динамо на матч півфіналу Кубка України

Головні тренери Буковини та Динамо, Григорій Чурілов і Олександр Шовковський відповідно, визначилися зі стартовими складами на матч півфіналу Кубка України-2024/25.

Про це повідомляють пресслужби обох клубів.

Склади команд:

Буковина: Каневцев, Морговський, Прокопчук, Бусько, Солдат, Кольцов, Глушук, Тищенко, Гончарук, Кожушко, Бойчук

Динамо: Моргун, Вівчаренко, Попов, Дячук, Лучкевич, Бражко, Рубчинський, Піхальонок, Ярмоленко, Волошин, Герреро

Нагадаємо, матч між Буковиною та Динамо відбудеться в середу, 23 квітня, у Львові на стадіоні Україна. Початок поєдинку – о 16:00 за київським часом.

Також 23 квітня відбудеться й інший півфінал – між Поліссям і Шахтарем. Цей поєдинок розпочнеться о 18:00 за Києвом.