Останній шанс для Шахтаря, легка прогулянка для Динамо: анонс 1/2 фіналу Кубку України

Кубок України підходить до вирішальних стадій. Вже сьогодні пройдуть півфінали турніру, і "Чемпіон" вирішив розповісти про основні інтриги матчів.

Буковина – Динамо

23 квітня, 16:00, стадіон "Україна" (Львів)

В анонсах заведено розганяти інтригу, але тут слід визнати: її вбив факт перенесення гри із Чернівців до Львова. Стадіон у Буковини справді старий, не відповідає рівню, наприклад, УПЛ – і якщо грати із суперниками рівня Першої ліги клубу дозволяли, то з Динамо вже ні.

Та ще історія, чесно кажучи. Тобто в одному й тому самому турнірі (а на попередній стадії Кубку Буковина грала вдома) грати з одними командами на якомусь стадіоні можна, а з іншими не можна? Динамо привілейоване? Виборчого правосуддя багато й у нашому повсякденному житті, хотілося б хоча б у спорті цього уникати.

Але водночас, якщо згадати, наскільки бездонна у Динамо глибина складу, наскільки впевнено вони до півфіналу дійшли, виступаючи напівдублем і як у п'ятницю (тобто ще й часу для відпочинку було багато) обіграли Оболонь... Думаю, Динамо було б явним фаворитом гри й у Чернівцях.

Буковина, між іншим, не такі вже й подвиги чинила на шляху до півфіналу: раніше вона вибила тернопільську Ниву, Прикарпаття, Миколаїв, Пробій та сумську Вікторію. Жодного суперника рівня вищої ліги – і якщо враховувати, що вона і в Першій лізі не виблискує (одна перемога у трьох цьогорічних матчах), результат гри виглядає наперед визначеним.

Полісся – Шахтар

23 квітня, 18:00, стадіон "Центральний" (Житомир)

Натомість від другого півфіналу начебто заздалегідь летять іскри. Думаю, якщо Шахтар програє найближчий матч, Маріно Пушич може навіть на базу клубу не повертатись – а просто відразу залишати Україну.

Ситуація, в якій перебуває Шахтар, просто катастрофічна. Вони виграли два попередні чемпіонати, дуже дорого підсилилися – і... дуже близькі до найгіршого сезону з дев'яностих років. Незрозуміло, навіщо було міняти те, що працює; за яким принципом клуб вирішив підсилюватись; чи точно підходить до нового підбору гравців Пушич... Колос, принаймні, у попередньому турі розібрав чемпіона на атоми.

І на додаток до цього рівень складності для "гірників" викручується на максимум. Після виходу Полісся до УПЛ Шахтар зіграв із ним чотири матчі – і знаєте, скільки голів у них забив? Нуль! Три поразки, одна нульова нічия. Не Динамо, а саме житомирський клуб – головний криптоніт для чемпіона в останні роки. І з ним належить зіграти в півфіналі Кубку, причому на його ж полі.

Шахтарю конче потрібно вирішити проблеми з обороною – тому що Колос, чесно кажучи, навіть хвалити складно, так легко розігрувати м'яч і так багато вільних зон у нього було в неділю. Флангові захисники практично не поверталися, трійка Марлон – Бондаренко – Судаков у центрі поля теж виглядає надто легковажною для суперника, який пресингує... Змінюватися треба різко та сильно, а у Шахтаря після Колоса два повні дні на вирішення проблем.

При цьому, звісно, ​​і Полісся має проблеми. В останньому матчі чемпіонату Руслан Бабенко догравав із розбитою головою, щоб не витрачати заміну та не виключати себе зі списку учасників наступного поєдинку. Це, звичайно, сильна історія мужності, але в цій грі Полісся не змогло обіграти Лівий Берег – аутсайдера чемпіонату, якому віддали Шастала як непотрібного гравця.

Ашур має проблеми зі зламуванням ешелонованої оборони. Саме через це Полісся серйозно ризикує не потрапити до єврокубків: Карпати наздоганяють, Кривбас близько... Але в контексті гри з Шахтарем це не має особливого значення. Що-що, а автобус команда Пушича за два дні побудувати не зможе – і це створює зручний сценарій гри для команди Ашура.