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Гарсія: Флойд сказав мені тр****ти Хейні

Сьогодні 11:52 121 0
Гарсія: Флойд сказав мені тр****ти Хейні
#Флойд, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) повідомив, що перевищити ліміт ваги йому порадив Флойд, щоб перемогти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).

Про це він написав у твіттері.

"Флойд сказав мені вийти з перевагою в понад 1,4 кг. Він сказав мені тр****ти Хейні", — йдеться у пості.

Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Після бою боксер анонсував зміну вагової категорії.

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