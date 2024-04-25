Гарсія: Флойд сказав мені тр****ти Хейні

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) повідомив, що перевищити ліміт ваги йому порадив Флойд, щоб перемогти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).
Про це він написав у твіттері.
"Флойд сказав мені вийти з перевагою в понад 1,4 кг. Він сказав мені тр****ти Хейні", — йдеться у пості.
Floyd told me to come in over 3lbs— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 24, 2024
He told me fuck bill Haney
Whatever 🤷♂️
Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.
Після бою боксер анонсував зміну вагової категорії.