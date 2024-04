Гарсія: Флойд сказав мені тр****ти Хейні

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) повідомив, що перевищити ліміт ваги йому порадив Флойд, щоб перемогти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).

Про це він написав у твіттері.

Floyd told me to come in over 3lbs



He told me fuck bill Haney



Whatever 🤷‍♂️