Гарсія: Флойд сказав мені тр****ти Хейні

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) повідомив, що перевищити ліміт ваги йому порадив Флойд, щоб перемогти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).

Про це він написав у твіттері.

"Флойд сказав мені вийти з перевагою в понад 1,4 кг. Він сказав мені тр****ти Хейні", — йдеться у пості.

Floyd told me to come in over 3lbs



He told me fuck bill Haney



Whatever 🤷‍♂️ — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 24, 2024

Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.

Після бою боксер анонсував зміну вагової категорії.