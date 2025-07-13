Роуч: Бій з Джервонтою все ще відбудеться

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) вважає, що арешт володаря титулу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) не вплине на їх реванш у серпні.

Цитує боксера Seconds Out.

"Я чув від одного маленької пташечки, що він уже повернувся додому. Тож для всіх вас, хто каже: "Ви не б'єтеся, ви не б'єтеся". Він швидко пройшов спа-процедури та пішов звідти. Хочу повідомити вам усім, що бій все ще відбудеться і запланований на 16 серпня", – розповів Роуч.

Нагадаємо, перший бій боксерів завершився внічию. Їх реванш має відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі.

Напередодні поліція заарештувала Джервонту за домашнє насильство. Боксер перебував у виправному центрі імені Тернера Гілфорда Найта в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида. Після внесення застави його звільнили.