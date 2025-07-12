Челсі шокував ціною за свого нападника

Челсі встановив цінник на свого сенегальського нападника Ніколя Джексона.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу розуміє, що з приходом Ліама Делапа та Жоао Педро в Ніколя Джексона збільшиться конкуренція за місце в стартовому складі, однак у клубі не готові продавати гравця не менше, ніж за 115 млн євро.

Раніше гравцем предметно цікавилися Мілан та Ювентус, однак після почутої ціни вони одразу припинили свої старання підписати гравця.

Контракт Джексона з Челсі діє до літа 2033 року. У поточному сезоні на рахунку форварда 13 голів і 6 асистів у 36 матчах за Челсі в усіх турнірах. Він виступає за лондонський клуб з літа 2023 року.