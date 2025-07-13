Бойко не зумів подолати перший етап Ліги чемпіонів

Українець Юліан Бойко посів четверте місце в групі №30 снукерної Ліги чемпіонів (Ranking).

В третьому матчі 19-річний киянин програв австрійцю Флоріану Нюссле. Гра завершилася з рахунком 1:3.

Австрієць розпочав гру з сенчурі. У другому фрейму сотенну серію оформив уже Юліан.

Третя партія була за Нюсле, але треба віддати належне Юліану – боровся до останнього. На жаль, у четвертому фреймі кращим був на 5 років старший австрієць.

Ліга чемпіонів – снукер

Група №30, 12 липня

Флоріан Нюссле (Австрія) – Юліан Бойко (Україна) 3:1

За три матчі єдиний представник України в професійному турі набрав 1 очко, зігравши в нічию з Роббі Вільямсом. У першій грі Юліан програв Бену Вулластону.

Переможцем квартету став Вільямс, який зумів обіграти Вулластона з рахунком 3:1.