Усик відповів, хто переможе в потенційному бою Ф'юрі – Джошуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що в потенційному бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі немає фаворита. Шанси на перемогу 50/50.

Про це він сказав у розмові з Карлом Фрочем.

"Я б і сам подивився на його бій з Джошуа, адже і Ентоні, і Тайсон – це топзірки в Британії та в усьому світі. Гадаю, Тайсон ще не завершив кар'єру. Ф'юрі – божевільний. Хто переможе? Не знаю, 50/50", – сказав Усик.

Напередодні Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Щодо Усика, то 19 липня непереможений українець зустрінеться з Даніелем Дюбуа на Вемблі. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.