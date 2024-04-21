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Дерев'янченко декласував Александера під час вечору боксу в Нью-Йорку

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Дерев'янченко декласував Александера під час вечору боксу в Нью-Йорку

Джерело - Чемпіон.

Український боксер другої середньої ваги (76,2 кг) Сергій Дерев'янченко (15-5-0, 10 KO) переміг американця Вона Александера (18-11-1, 11 KO) за одноголосним рішенням суддів.

Боксери пройшли всю дистанцію бою (10 раундів). Усі три судді віддали перемогу українцеві в кожному з раундів — 100:89.

Дерев'янченко активніше провів поєдинок, протягом бою діяв агресивніше, гарно комбінував і не залишив супернику жодного шансу, американець шукав свій шанс переважно в ударах по корпусу.

У 8 раунді американець опинився на настилі рингу після потужного удару по корпусу від представника України, однак достроково завершити бій не вдалося.

Відео бою

Поєдинок пройшов в андеркарті головного поєдинку вечора боксу в Нью-Йорку між американцями Девіном Хейні та Раяном Гарсії, у якому мала вирішитись доля титулу WBC у першій напівсередній вазі, проте останній не вклався у вагу на офіційному зважуванні та не зможе претендувати на пояс.

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