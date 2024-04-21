Хейні залишився з титулом, незважаючи на поразку від Гарсії

Джерело - Чемпіон.

Американець Девін Хейні (31-0-1, 15 KO) зберіг чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі після поразки від земляка Раяна Гарсії (25-1-0, 20 KO).

Про це повідомляє президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Вітаємо Раяна Гарсію з тим, що він подолав усі перешкоди та виграв важливий бій. Вітаємо Девіна Хейні за те, що він продемонстрував своє величезне серце та клас. Так само, як у бою Корралес проти Кастільо 2, коли претендент не набрав ваги, Хейні залишається чемпіоном WBC", — написав він у твіттері.

Congratulations to Ryan GarcÌa defying all obstacles and winning a huge fight. Congratulations to Devin Haney for showing his huge heart and class.

Just as in Corrales vs Castillo 2 , with the challenger not making weight, Haney remains WBC champion. — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) April 21, 2024

Нагадаємо, у головному поєдинку вечора боксу в Нью-Йорку роздільним рішенням суддів переміг Гарсія. Але він не міг претендувати на титул, окільки напередодні бою не вклався у ліміт ваги.

Раніше ми повідомляли, в андеркарті бою українець Сергій Дерев'янченко декласував американця Вона Александера, вигравши усі 10 раундів за оцінками суддів.