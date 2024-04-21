Головне
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 9925
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку
Сьогодні 06:40 13646
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
Сьогодні 03:30 790 1
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:07 18421
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ
Вчора 21:43 5163 1
Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії
Вчора 21:18 576
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
Вчора 21:12 1132 1
Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ
Вчора 20:13 326
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:56 9791 1
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу
Вчора 18:40 10616 2
Прямі трансляції
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 475
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 03:17 488
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 02:20 305
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 970
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 532

Хейні залишився з титулом, незважаючи на поразку від Гарсії

Сьогодні 09:21 359 0
Хейні залишився з титулом, незважаючи на поразку від Гарсії
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американець Девін Хейні (31-0-1, 15 KO) зберіг чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі після поразки від земляка Раяна Гарсії (25-1-0, 20 KO).

Про це повідомляє президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Вітаємо Раяна Гарсію з тим, що він подолав усі перешкоди та виграв важливий бій. Вітаємо Девіна Хейні за те, що він продемонстрував своє величезне серце та клас. Так само, як у бою Корралес проти Кастільо 2, коли претендент не набрав ваги, Хейні залишається чемпіоном WBC", — написав він у твіттері.

Нагадаємо, у головному поєдинку вечора боксу в Нью-Йорку роздільним рішенням суддів переміг Гарсія. Але він не міг претендувати на титул, окільки напередодні бою не вклався у ліміт ваги.

Раніше ми повідомляли, в андеркарті бою українець Сергій Дерев'янченко декласував американця Вона Александера, вигравши усі 10 раундів за оцінками суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 18421
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 13694 2
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 10616 2
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 13647
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 28352 10
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 9925
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107727
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82220
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99340
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35574 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108805
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16751 2