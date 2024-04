Хейні залишився з титулом, незважаючи на поразку від Гарсії

Американець Девін Хейні (31-0-1, 15 KO) зберіг чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі після поразки від земляка Раяна Гарсії (25-1-0, 20 KO).

Про це повідомляє президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

Congratulations to Ryan GarcÌa defying all obstacles and winning a huge fight. Congratulations to Devin Haney for showing his huge heart and class.

Just as in Corrales vs Castillo 2 , with the challenger not making weight, Haney remains WBC champion.