Молодіжна збірна України переграла Італію та майже гарантувала собі вихід на ЧЄ-2025

У суботу, 12 липня, молодіжна чоловіча збірна України U-22 переграла Італію в межах кваліфікації до Євро-2026.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Таким чином, "синьо-жовті" виграли два протистояння і майже гарантували собі прямий прохід далі. Наша країна лідирує в групі з 5-ма очками. У другої Данії 4 бали.

Останній матч Україна U-22 проведе проти Англії U-22 завтра, 13 липня.

Євро-2026 U-22, чоловіки

Кваліфікація, 13 липня

Україна U-22 – Італія U-22 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21)

Раніше на Євро-2025 U-22 вийшла жіноча збірна України U-22.