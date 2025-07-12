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Поставив 500 тисяч доларів: Канело спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 12 липня 2025, 18:35
Поставив 500 тисяч доларів: Канело спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа
Сауль Альварес
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес спрогнозував переможця реваншу українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Канело вважає, що цього разу знову переможе українець. Для підтвердження своєї впевненості він показав скриншот ставки в 500 тисяч доларів на перемогу Усика.

"За останні п’ять років Усик перемагав найсильніших. В Олександра дуже хороша витривалість; він дуже технічний і розумний. Коли я бачу людину з такою зосередженістю, я ставлю на неї. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, будь собою!", – зазначив Альварес.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився спаринг-партнер Даніеля Дюбуа.

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