Поставив 500 тисяч доларів: Канело спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес спрогнозував переможця реваншу українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Канело вважає, що цього разу знову переможе українець. Для підтвердження своєї впевненості він показав скриншот ставки в 500 тисяч доларів на перемогу Усика.

"За останні п’ять років Усик перемагав найсильніших. В Олександра дуже хороша витривалість; він дуже технічний і розумний. Коли я бачу людину з такою зосередженістю, я ставлю на неї. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, будь собою!", – зазначив Альварес.

Over the past five years, Usyk has beaten the best. Oleksandr has very strong stamina; he’s very technical and smart. When I see someone with that kind of focus, I back them. That’s why I placed a big bet on his victory. Oleksandr, you do you! https://t.co/eBmeGChs3y — Canelo Alvarez (@Canelo) July 11, 2025

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився спаринг-партнер Даніеля Дюбуа.