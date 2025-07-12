Магучіх відзначила повернення легендарного українського гурту ефектним танцем у соцмережах

Українська легкоатлетка та зірка соцмереж Ярослава Магучіх не залишилася осторонь музичних новин, ефектно відреагувавши на гучне повернення гурту "Час та Скло".

Спортсменка опублікувала танцювальне відео в соцмережах, яке швидко почало набирати обертів і вже вривається у тренди.

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Гурт, який став музичним символом 2010-х, офіційно розпався у 2020 році. Однак у 2025-му Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) несподівано для фанатів оголосили про камбек. 10 липня вони презентували спільний трек, який викликав ностальгію у слухачів по всій Україні.

Магучіх, відома своєю любов’ю до музики й танців, вирішила підтримати повернення легендарного дуету по-своєму – танцем під нову пісню. На відео Ярослава емоційно рухається в ритм музики, вражаючи грацією та харизмою.

Нагадаємо, українська стрибунка не так давно розірвала разом із Дорофєєвою соцмережі, разом станцювавши під хіти співачки.

Раніше повідомлялося, що Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.