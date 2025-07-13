Манчестер Юнайтед погодився відпустити Рашфорда в Барселону, але поставив одну умову

Манчестер Юнайтед готовий відпустити вінгера Маркуса Решфорда у Барселону на правах оренди.

Про це повідомляє Marca.

Водночас головною умовою англійського клубу є включення опції обов'язкового викупу.

Видання зазначає, що наразі Барселона розглядає можливість такої угоди, оскільки зобов'язання виплати коштів за футболіста через рік може бути вигідно з погляду фінансового фейрплей.

Маркус Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після чого його віддали оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року. Раніше повідомлялося, що вихованець "червоних дияволів" не проти повернення на "Олд Траффорд", але він не вірить, що гратиме там за Аморіма.

Раніше стало відомо, що Рашфорд хоче перейти до клубу, який гратиме у Лізі чемпіонів наступного сезону. Це пов'язано із бажанням потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року.