Усик назвав найкращого боксера у світі прямо зараз

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав ім'я найкращого боксера у світі.

Слова українці передає The Ring.

На думку спортсмена, він не є кращим у світі, бо це – Теренс Кроуфорд. 37-річний американець був абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (2023). Також у різні роки та у різних категоріях Кроуфорд тримав пояси WBO, WBC, WBA-Super та IBF.

Oleksandr Usyk with high praise for Terence Crawford 👏 pic.twitter.com/jvGRK12lkK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 12, 2025

У 2023-2024 роках спортсмен ставав найкращим боксером у світі без прив'язки до вагової категорії за версією The Ring.

13 вересня у Лас-Вегасі Кроуфорд боксуватиме проти Сауля Канело Альвареса. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Щодо Усика, то 19 липня непереможений українець зустрінеться з Даніелем Дюбуа на Вемблі. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Кроуфорд назвав одного з українських боксерів серед переліку тих, кого вважає "елітним".