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ПСЖ відмовився від трансферу Забарного

Олег Дідух — 12 липня 2025, 15:48
ПСЖ відмовився від трансферу Забарного
Ілля Забарний
AFC Bournemouth

Французький ПСЖ припинив боротьбу за центрального захисника англійського Борнмута та збірної України Іллю Забарного.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

За їхньою інформацією, ПСЖ робив Борнмуту дві пропозиції щодо трансферу Забарного. Проте Борнмут обидві відхилив, наполягаючи на сумі в 70 мільйонів євро.

Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш вважає фінансові апетити англійського клубу надмірними. Раніше повідомлялося про те, що остання пропозиція ПСЖ була близька до суми в 60 мільйонів євро.

Ілля Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро, кияни отримають 20% від суми наступного трансферу гравця. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Борнмут Ілля Забарний ПСЖ

ПСЖ

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