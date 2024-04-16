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11.04.2024 16:43 959

Красюк: Ф’юрі зібрав представників ЗМІ, щоб попрощатися з чемпіонським поясом WBC

Сьогодні 18:25 157 0
#Олександр Красюк, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - World Boxing News.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (21-0, 14 КО), пожартував над чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). 

В інтерв’ю World Boxing News Красюк прокоментував пресконференцію британця, яка відбулася днями. 

"Це був прощальний реквієм. Тайсон Ф'юрі зібрав представників ЗМІ, щоб попрощатися з чемпіонським поясом WBC. Я впевнений, що їм (Тайсону та його промоутерам — прим.) було трохи соромно зізнатися в цьому прямо, тому вони намагалися виступати впевнено. Але справжнім фактом, який я почув, були прогнози щодо дострокового завершення бою. Поєдинок дійсно закінчиться нокаутом", — сказав Красюк. 

Нагадаємо, нещодавно WBC представила спеціальний чемпіонський пояс, який отримає переможець бою між Усиком та Ф’юрі. Поєдинок запланований на 18 травня. 

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