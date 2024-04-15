WBС представила пояс на бій Усик - Ф’юрі

На кону бою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) стоятиме спеціальний пояс Світової боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє Top Rank.

Спеціальний пояс, який оформлений в кольори українського та британського прапорів, представив президент організації Маурісіо Сулейман перед пресконференцією присвяченою бою Дмітрія Бівола та Артура Бетербієва.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.