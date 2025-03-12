Клівленд переграв Бруклін, Мілуокі поступився Індіані в НБА

В ніч з 11 на 12 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Детройт та Клівленд здобули очікувані перемоги над своїми суперниками, а Лос-Анджелес Кліпперс сенсаційно поступились Нью-Орлеану.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

12 березня

Детройт – Вашингтон 123:103 (35:21, 31:28, 27:25, 30:29)

Клівленд – Бруклін 109:104 (26:29, 24:34, 28:23, 31:18)

Індіана – Мілуокі 115:114 (32:28, 25:27, 31:33, 27:26)

Нью-Орлеан – Кліпперс 127:120 (28:21, 33:30, 37:39, 29:30)

Нагадаємо, напередодні стало відомо про смерть ексгравця та співвласника Мілуокі Бакс.