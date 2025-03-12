Бостон переграв Флориду, Анахайм та Вашингтон закинули 11 шайб на двох в НХЛ

В ніч з 11 на 12 березня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.

Так, Бостон переграв Флориду, а Вашингтон та Анахайм закинули 11 шайб на двох. Окрім того, Міннесота та Колорадо з'ясували переможця лише за булітами.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

12 березня

Бостон – Флорида 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Нью-Джерсі – Коламбус 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Піттсбург – Вегас 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Філадельфія – Оттава 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Кароліна – Тампа-Бей 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Вінніпег – Рейнджерс 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Міннесота – Колорадо 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:0 після булітів)

Анахайм – Вашингтон 4:7 (2:2, 0:1, 2:4)

Ванкувер – Монреаль 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Лос-Анджелес – Айлендерс 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Сан-Хосе – Нешвілл 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Раніше повідомлялось, що лідер Колорадо набрав 1000 очок в межах НХЛ.