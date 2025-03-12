Помер ексгравець Мілуокі Бріджмен

Пішов з життя колишній гравець НБА, міноритарний власник Мілуокі Джуніор Бріджмен.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Бізнесмену було 71 рік. Гравець виступав за Мілуокі та Лос-Анджелес Кліпперс, а нещодавно став власником Бакс.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час благодійної вечері Бріджмен схопився за груди, після чого його в кареті швидкої допомоги доправили до лікарні.

Джуніор відіграв в межах НБА 12 сезонів, у яких в середньому набирав 13.6 очок та робив 3.5 підбирань. Зазначимо, що Мілуокі вивели ігровий номер "2" на честь спортивних досягнень баскетболіста.

В період з 1985 по 1988 Бріджмен був президентом Національної асоціації баскетболістів.

Раніше повідомлялось про раптову смерть 19-річного футболіста ФКСБ.