Помер ексгравець Мілуокі Бріджмен
НБА
Пішов з життя колишній гравець НБА, міноритарний власник Мілуокі Джуніор Бріджмен.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
Бізнесмену було 71 рік. Гравець виступав за Мілуокі та Лос-Анджелес Кліпперс, а нещодавно став власником Бакс.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час благодійної вечері Бріджмен схопився за груди, після чого його в кареті швидкої допомоги доправили до лікарні.
Джуніор відіграв в межах НБА 12 сезонів, у яких в середньому набирав 13.6 очок та робив 3.5 підбирань. Зазначимо, що Мілуокі вивели ігровий номер "2" на честь спортивних досягнень баскетболіста.
В період з 1985 по 1988 Бріджмен був президентом Національної асоціації баскетболістів.
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