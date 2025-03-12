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Лідери Астон Вілли відновились від травм напередодні матчу з Брюгге

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 07:56
Лідери Астон Вілли відновились від травм напередодні матчу з Брюгге
Марко Асенсіо (зліва) та Рамон Мончі (справа)
Астон Вілла

Лідери Астон Вілли завершили своє відновлення і зможуть взяти участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Про це повідомляє ESPN.

За словами головного тренера "вілліанів" Унаї Емері, Марко Асенсіо та Еміліано Мартінес провели декілька тренувань в основній групі та почуваються добре.

Втім, Росс Барклі, Доніелл Мален та Андрес Гарсія все ще залишаються в лазареті.

Зазначимо, що усі футболісти пропустили матч АПЛ проти Брентфорда, оскільки отримали свої ушкодження в першому поєдинку із Брюгге.

Матч-відповідь заплановано на сьогодні, 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ПСВ оплатить вболівальникам квитки на матч з Арсеналом як вибачення за 1:7 в першій зустрічі.

Астон Вілла Еміліано Мартінес Ліга чемпіонів-2024/25 Марко Асенсіо

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