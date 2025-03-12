Визначилася суперниця Світоліної в 1/4 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) дізналася ім'я суперниці в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Перша ракетка України зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої.

17-річна Андрєєва, яка посідає 11 місце світового рейтингу, в четвертому колі здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.

Гра завершилася з рахунком 6:1, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 7 хвилин.

Зазначимо, що раніше Еліна не грала з Андрєєвою.

Нагадаємо, одеситка в четвертому раунді зуміла здолати американку Джессіку Пегулу, яка посідає 4 сходинку в рейтингу WTA. У другому колі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).

Найкращим результатом Еліни на турнірі в Індіан-Веллсі є півфінал у 2019 році.