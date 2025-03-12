Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилася суперниця Світоліної в 1/4 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 06:54
Визначилася суперниця Світоліної в 1/4 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) дізналася ім'я суперниці в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Перша ракетка України зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої.

17-річна Андрєєва, яка посідає 11 місце світового рейтингу, в четвертому колі здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.

Гра завершилася з рахунком 6:1, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 7 хвилин.

Зазначимо, що раніше Еліна не грала з Андрєєвою.

Нагадаємо, одеситка в четвертому раунді зуміла здолати американку Джессіку Пегулу, яка посідає 4 сходинку в рейтингу WTA. У другому колі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).

Найкращим результатом Еліни на турнірі в Індіан-Веллсі є півфінал у 2019 році.

великий теніс Індіан-Веллс Еліна Світоліна WTA 1000

Еліна Світоліна

Світоліна з камбеком обіграла Пегулу на шляху до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі
Світоліна не змогла дограти матч проти Пегули через погодні умови
Світоліна та Костюк поборються за місця у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі: відомий час
Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у четвертому колі турніру в Індіан-Веллсі
Світоліна розібралася з Коллінз і зіграє у четвертому колі турніру в Індіан-Веллсі

Останні новини