Ліга чемпіонів: інтрига в Ліверпулі, диво від команди Трубіна

У вівторок, 11 березня, відбудуться перші чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ігровий день починатиметься протистоянням у Барселоні, куди в гості до "синьо-гранатових" приїде Бенфіка з Анатолієм Трубіним.

В інших парах Ліверпуль на виїзді обіграв Парі-Сен-Жермен (1:0) і має перевагу, а Інтер упевнено переграв Феєнорд (2:0) і фактично вирішив результат двоматчевого протистояння. Нарешті, Баварія розгромила Байєр (3:0) і в Леверкузені навряд чи матиме проблеми.

На перший матч Барселона вважалася якщо не фаворитом, то точно не аутсайдером. Зі свого боку, "орли" показали свій настрій на перших хвилинах, але реалізувати чудові шанси не змогли.

Каталонці перехопили ініціативу, вели гру, але залишилися в меншості вже на 22-й хвилині після вилучення Кубарсі, який зривав вихід сам на сам Павлідіса. Підопічні Фліка дотерпіли в першому таймі, причому не просто оборонялися, а не забували й про контратаки. Ба більше, у таймі другому каталонці за допомогою високого пресингу підловили помилку Антоніу Сілви й відкрили рахунок після точного удару Рафіньї. Бенфіка продовжила атакувати з новими силами, але всі атаки нівелювала прекрасна гра Войцеха Щенсного.

Тепер "орлам" потрібно буде перевершити самих себе, щоб домогтися в гостьовому матчі хоча б звичайної перемоги, яка переведе зустріч в овертайм, не кажучи вже про перемогу з різницею у два та більше м'ячі.

На жаль, у вихідні Барселону спіткала трагедія – помер лікар першої команди Карлес Міярро. У зв'язку з цим клуб навіть змушений був скасувати матч Ла Ліги проти Осасуни. Так, команда втратила ігровий ритм і трагедія напевно позначиться на психологічному стані гравців. Але навряд чи каталонці настільки втратять контроль над собою, щоб дозволити супернику зробити сенсацію. Аж надто хороша була команда до цієї вимушеної паузи.

Травмовані

Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь

Бенфіка: Анхель Ді Марія, Ману Сілва, Флорентіно, Тіагу Говея, Александер Ба

Прогноз букмекерів

Перемога Барселони – 1.36

Нічия – 5.69

Перемога Бенфіки – 7.33

Це був той випадок, коли рахунок першої гри абсолютно не відповідав подіям, що відбувалися на полі. Парижани мали повну перевагу, але не змогли реалізувати жоден момент зі створених. Суперник же не просто витримав натиск господарів поля в першій грі, але ще й сам примудрився забити гол. На 87-й хвилині Еліотт завдав єдиного точного удару в цьому матчі.

А в іншому... ПСЖ завдав тридцять ударів по воротах суперника, а Ліверпуль відповів двома. Однак майстерність Аліссона цього вечора була позамежною, на рівні магії. І фактор воротаря виявився вирішальним – на щастя для англійців і зовсім не на щастя для французів.

Сьогодні буде гра-відповідь, у якій ПСЖ, якщо продовжить гнути свою лінію, має всі шанси на успіх. Команді потрібно "пробити" воротаря суперника і тоді ситуація на полі повністю зміниться. Чи вийде?

З іншого боку, Ліверпуль в останньому матчі АПЛ обіграв Саутгемптон із рахунком 3:1 і, завдяки осічці Арсенала (нічия 1:1 проти Манчестер Юнайтед) відірвався від головного конкурента в турнірній таблиці вже на 14 очок. З психологічним станом у гравців Ліверпуля все гаразд. Щоправда, і ПСЖ більш ніж істотно випереджає Марсель, що йде на 2-му місці в таблиці чемпіонату Франції, – на 16 балів.

Травмовані

Ліверпуль: Джо Гомес, Тайлер Мортон, Конор Бредлі

ПСЖ: -

Прогнози букмекерів

Перемога Ліверпуля – 2.27

Нічия – 3.89

Перемога ПСЖ – 2.86

Після домашньої поразки 0:2 Феєнорду належить вирішувати важке завдання. Роттердамцям необхідно забити в Мілані щонайменше два м'ячі, але ж у дев'яти матчах цієї Ліги чемпіонів Інтер пропустив тільки один гол.

З іншого боку, Феєнорд був на арені "Сан-Сіро" в лютому, коли зіграв внічию 1:1 з Міланом у матчі-відповіді 1/16 і пробився до 1/8 фіналу. А вже в протистоянні з "Інтером" воротар роттердамців Тімон Велленройтер, відбив пенальті в першому поєдинку й зберігає позитивний настрій.

Головне, у чому Феєнорд поступився Інтеру на домашній арені – реалізація. Маркюс Тюрам і Лаутаро Мартінес, який забив уже шостий гол у цій Лізі чемпіонів, витягли максимум зі своїх моментів і забезпечили гостям комфортну перемогу.

При цьому навряд чи Інтеру варто заздалегідь розслаблятися і святкувати успіх за сумою двох матчів. Феєнорд особливо гарний на контратаках. І міланцям треба дуже постаратися, щоб здобути перемогу в матчі-відповіді. Або хоча б зіграти внічию і зберегти перевагу за сумою двох ігор.

Травмовані

Інтер: Валентин Карбоні, Маттео Дарміан, Пьотр Зеліньскі, Федеріко Дімарко

Феєнорд: Джордан Лотомба, Джастін Бейлоу, Кріс Кевін Надьє, Барт Ньівкоп, Квінтен Тімбер, Раміз Зеррукі, Келвін Стенгс, Антоні Міламбо, Ігор Пайшан.

Прогноз букмекерів

Перемога Інтера – 1.35

Нічия – 5.22

Перемога Феєнорда – 8.66

Баварія перервала серію з шести матчів без перемог проти Баєра. Якщо на внутрішній арені – у Бундеслізі та Кубку Німеччини, мюнхенці ніяк не могли здолати команду з Леверкузена, то на міжнародній, у Лізі чемпіонів, перемогли, та ще й із великим рахунком. І тепер перед командою Хабі Алонсо стоїть неймовірно складне завдання.

При цьому з травня 2023 року Баєр програв лише п'ять матчів у всіх турнірах, тож імовірність камбеку існує. З іншого боку, команда з Леверкузена виграла лише один із попередніх 11 матчів в 1/8 фіналу за дев'яти програних. Баварія ж частіше за інші клуби брала участь в 1/4 фіналу: мюнхенці 22 рази грали на цій стадії – рекорд турніру. Утім, команді Венсана Компані в будь-якому разі не можна втрачати концентрацію.

До речі, в останньому турі Бундесліги програли обидві команди з лідируючого дуету. Баварія на своєму газоні "Альянц-Арени" поступилася Бохуму (2:3), а Баєр також удома, в Леверкузені, був слабшим за бременський Вердер (0:2).

Травмовані

Баєр: Жанюель Белосян, Мартен Тер'є, Йонас Гофманн, Флоріан Вірц

Баварія: Джошуа Кімміх, Мануель Ноєр

Прогнози букмекерів

Перемога Баєра – 2.71

Нічия – 3.60

Перемога Баварії – 2.50

Де дивитися?

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до центральної гри дня Ліверпуль – ПСЖ та одразу після закінчення матчу на каналі "Megogo Футбол 1" відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Барселона – Бенфіка розпочнеться о 19:45 за київським часом, інші ігри – о 22:00.