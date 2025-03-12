ПСВ оплатить вболівальникам квитки на матч з Арсеналом

Керівництво ПСВ вирішило оплатити вболівальникам квитки на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє ESPN.

Цим жестом клуб хоче перепросити перед фанатами за розгром у першому матчі з рахунком 1:7. Зазначається, що це коштуватиме ПСВ понад 200 000 євро.

"Після поганого результату в першому матчі ваша підтримка та присутність особливо важливі", – написав клуб в листі вболівальникам.

Нагадаємо, матч Арсенал – ПСВ відбудеться сьогодні, 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Вчора визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, серед яких опинився ПСЖ. Французький клуб у серії пенальті здолав Ліверпуль.