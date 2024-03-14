Джерело - Fightnews.com.
Володар титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO) заслужив на бій проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО).
Про це Канело розповів порталу Fightnews.com.
"Я дуже пишаюся та схвильований тим, що можу провести цей бій. Мексиканець проти мексиканця – це завжди серйозна битва і такого вже давно не було. Чудово дати таку можливість бійцю, який на неї заслужив. Мені дуже приємно, що два мексиканці зустрінуться один з одним у такому великому поєдинку у спорті ", - сказав Альварес.
Поєдинок Канело - Мунгуя відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.
Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.
Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.