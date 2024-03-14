Володар титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO) заслужив на бій проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО).

Про це Канело розповів порталу Fightnews.com.

"Я дуже пишаюся та схвильований тим, що можу провести цей бій. Мексиканець проти мексиканця – це завжди серйозна битва і такого вже давно не було. Чудово дати таку можливість бійцю, який на неї заслужив. Мені дуже приємно, що два мексиканці зустрінуться один з одним у такому великому поєдинку у спорті ", - сказав Альварес.