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Канело: Я пишаюся, що можу провести бій проти Мунгуї

Сьогодні 13:01 101 0
Канело: Я пишаюся, що можу провести бій проти Мунгуї
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - Fightnews.com.

Володар титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO) заслужив на бій проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО).

Про це Канело розповів порталу Fightnews.com.

"Я дуже пишаюся та схвильований тим, що можу провести цей бій. Мексиканець проти мексиканця – це завжди серйозна битва і такого вже давно не було. Чудово дати таку можливість бійцю, який на неї заслужив. Мені дуже приємно, що два мексиканці зустрінуться один з одним у такому великому поєдинку у спорті ", - сказав Альварес.

Поєдинок Канело - Мунгуя відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.

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