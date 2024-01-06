Поєдинок Мунгуя - Дерев'янченко визнано найкращим боєм 2023 року

Бій за вакантний пояс WBC Silver у ліміті суперсередньої ваги між колишнім чемпіоном у першому середньому дивізіоні Хайме Мунгуєю (42-0, 33 КО) та неодноразовим претендентом Сергієм Дерев'янченком (14-5, 10 КО) був визнаний найкращим боксерським поєдинком 2023 року.

Протистояння мексиканця та українця на вершину свого рейтингу поставив авторитетний ресурс Boxing Scene.

Бій Мунгуя - Дерев'янченко відбувся 10 червня на Toyota Arena у Онтаріо, штат Каліфорнія, США. Суперники влаштували яскравий та дуже близький поєдинок із багатьма розмінами, а переможцем із видовищного протистояння вийшов мексиканський боксер. Ключовим став епізод у заключному раунді, коли після лівого хука в корпус українець узяв коліно. Після нокдауну судді одноголосно віддали перемогу Мунгії - 114-113, 114-113, 115-112, але якби не падіння Дерев'янченка, бій завершився б унічию.