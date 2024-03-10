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Джошуа - про Ф'юрі: Я готовий битися з ним на задньому подвір'ї

Сьогодні 20:00 77 0
Джошуа - про Ф'юрі: Я готовий битися з ним на задньому подвір'ї
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) хотів би провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Джошуа розповів порталу Sky Sports під час відвідування Гран-прі Саудівської Аравії.

"Я готовий битися з ним на задньому подвір’ї його будинку, для мене це не має значення. У будь-якому місці, у будь-який час, мені без різниці. Що стосується моєї кар’єри, я відчуваю, що здобуті перемоги залишаються в минулому.

Ви не можете надто довго зациклюватися на них, тому що завжди постає новий виклик. А що стосується Усика та Ф’юрі, то це залежить від них. Мені потрібен лише дзвінок. Ви навіть можете надіслати мені твіт, і ми зможемо домовитися", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспільВодночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

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