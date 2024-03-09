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Джошуа - після перемоги над Нганну: Н***й Тайсона Ф’юрі

Вчора 23:22 172 0
Джошуа - після перемоги над Нганну: Н***й Тайсона Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) емоційно відповів на питання про володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Британець дав інтерв'ю порталу iFL TV після перемоги над ексчемпіоном UFC Франсіосом Нганною (0-2).

"Н***й Тайсона Ф’юрі. Ні, я збирався сказати, що не люблю людей, які використовують трешток, але я почув, як він сказав: "Я тут, щоб дати коментар про двох сосисок" чи щось таке.

Чувак, цей хлопець, з яким я бився і він бився, це колишній чемпіон UFC у суперважкій вазі, феноменальна історія. Він змінив своє життя. А Ф’юрі просто проявляє велику неповагу, тож забудьте про нього зараз", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспільВодночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

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