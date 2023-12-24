Головне
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів
Сьогодні 08:19 696
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Сьогодні 09:21 911
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Сьогодні 08:35 746
Дюбуа достроково переміг Міллера
Вчора 22:07 1369
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Вчора 21:26 1202
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Вчора 19:36 774
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Вчора 18:24 501
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Вчора 16:58 18307
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Вчора 16:48 1541
Тетяна Степанова – найкращий тренер 2023 року
Вчора 15:30 394
Прямі трансляції

Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії

Поєдинок завершився достроково
Сьогодні 08:35 746 0
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) здобув перемогу над шведом Отто Валліним (26-2, 14 KO)

Поєдинок завершився достроково. Після 5-го раунду команда Валліна повідомила, що він не продовжуватиме бій.

Раніше Хргович переміг де Морі, Санчес нокаутував Фа, Дюбуа достроково переміг Міллера, а Бівол здолав Артура рішенням суддів. Також, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 18307
Дюбуа достроково переміг Міллера Дюбуа достроково переміг Міллера 1369
Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера 1495
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ 1783
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1541
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 8025
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91266
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86296
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 286632 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17835 6
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20720
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8982 2