Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії

Поєдинок завершився достроково

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) здобув перемогу над шведом Отто Валліним (26-2, 14 KO)

Поєдинок завершився достроково. Після 5-го раунду команда Валліна повідомила, що він не продовжуватиме бій.

Раніше Хргович переміг де Морі, Санчес нокаутував Фа, Дюбуа достроково переміг Міллера, а Бівол здолав Артура рішенням суддів. Також, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру.

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