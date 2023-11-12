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Дюбуа може провести бій з Чісорою або Міллером

Дюбуа має вийти на ринг 23 грудня на вечорі боксу у Саудівській Аравії
Сьогодні 13:50 242 0
Дюбуа може провести бій з Чісорою або Міллером
#Дерек Чісора, #Джаррелл Міллер, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер суперважкої ваги Даніель Дюбуа може провести бій проти Дерека Чісори або Джаррелла Міллера.

Про це повідомляє Boxing News.

Дюбуа має вийти на ринг 23 грудня на вечорі боксу у Саудівській Аравії.

Серед його можливих суперників американець Джаррелл Міллер та британець Дерек Чісора.

Нагадаємо, команда Дюбуа оскаржує рішення WBA відхилити їхню апеляцію на результат бою з Усиком.

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