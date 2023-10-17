Команда Дюбуа оскаржує рішення WBA відхилити їхню апеляцію на результат бою з Усиком

Рішення WBA відхилити апеляцію команди британця Даніеля Дюбуа на результат бою з чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком є несправедливим.

Про це повідомляє промоутер Френк Воррен.

"Ми перечитали рішення, і ми оскаржуємо його. Вони навіть не відповіли на головну причину нашої скарги. Вона полягала в тому, скільки часу дав рефері (Усику на відновлення - прим.) і в його вказівках.

Вони навіть не розглядали це питання. Про це не згадується в жодних документах з висновками, які вони надіслали. Вони навіть не розглядали це. Тож ми і надалі продовжуватимемо намагатися робити те, що буде правильно для нашого бійця", - сказав Воррен.