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Команда Дюбуа оскаржує рішення WBA відхилити їхню апеляцію на результат бою з Усиком

Сьогодні 19:25 206 0
Команда Дюбуа оскаржує рішення WBA відхилити їхню апеляцію на результат бою з Усиком
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело -  iFL TV.

Рішення WBA відхилити апеляцію команди британця Даніеля Дюбуа на результат бою з чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком є несправедливим.

Про це повідомляє промоутер Френк Воррен.

"Ми перечитали рішення, і ми оскаржуємо його. Вони навіть не відповіли на головну причину нашої скарги. Вона полягала в тому, скільки часу дав рефері (Усику на відновлення - прим.) і в його вказівках.

Вони навіть не розглядали це питання. Про це не згадується в жодних документах з висновками, які вони надіслали. Вони навіть не розглядали це. Тож ми і надалі продовжуватимемо намагатися робити те, що буде правильно для нашого бійця", - сказав Воррен.

У 5-му раунді британець завдав українцю удар нижче пояса - рефері дав Олександру час на відновлення. Команда Дюбуа наполягала, що удар був у корпус за правилами. 

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