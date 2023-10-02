Мейвезер може провести виставковий бій у грудні

Джерело - Чемпіон.
46-річний колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер може знову вийти в ринг.
Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.
Мейвезер: Я б порадив Хейні звільнити титули
"Одна з речей, які я почув, перебуваючи у Вегасі на Канело – Чарло – це можливість проведення PPV-шоу від Showtime 9 грудня в MGM Grand, яке включатиме виступ Флойда Мейвезера, а також окремі поєдинки Денні Гарсії та Кіта Турмана", - написав Рафаель.
One of the things I heard while in Vegas for #CaneloCharlo is the possibility of a Showtime PPV on Dec. 9 at MGM Grand that would include a Floyd Mayweather exhibition as well as Danny Garcia and Keith Thurman in separate fights. #boxing— Dan Rafael (@DanRafael1) October 2, 2023
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