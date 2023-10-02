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Мейвезер може провести виставковий бій у грудні

Флойд Мейвезер може повернутися на ринг
Вчора 23:21 277 0
Мейвезер може провести виставковий бій у грудні
#Флойд Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

46-річний колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер може знову вийти в ринг. 

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

  Мейвезер: Я б порадив Хейні звільнити титули

"Одна з речей, які я почув, перебуваючи у Вегасі на Канело – Чарло – це можливість проведення PPV-шоу від Showtime 9 грудня в MGM Grand, яке включатиме виступ Флойда Мейвезера, а також окремі поєдинки Денні Гарсії та Кіта Турмана", - написав Рафаель.

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