Мейвезер може провести виставковий бій у грудні

46-річний колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер може знову вийти в ринг.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Мейвезер: Я б порадив Хейні звільнити титули

"Одна з речей, які я почув, перебуваючи у Вегасі на Канело – Чарло – це можливість проведення PPV-шоу від Showtime 9 грудня в MGM Grand, яке включатиме виступ Флойда Мейвезера, а також окремі поєдинки Денні Гарсії та Кіта Турмана", - написав Рафаель.