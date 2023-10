Мейвезер може провести виставковий бій у грудні

46-річний колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер може знову вийти в ринг.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

One of the things I heard while in Vegas for #CaneloCharlo is the possibility of a Showtime PPV on Dec. 9 at MGM Grand that would include a Floyd Mayweather exhibition as well as Danny Garcia and Keith Thurman in separate fights. #boxing