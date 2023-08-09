Мейвезер: Я б порадив Хейні звільнити титули

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер дав пораду щодо продовження кар'єри абсолютному чемпіону у легкій вазі Девіну Хейні (30-0, 15 КО).

Про це Мейвезер розповів порталу Fight Hype.

"Якби Девін Хейні був під моєю промоутерською компанією, я б сказав йому: "Дивись, навички сплачують рахунки. Ти вже показав, що ти є абсолютним чемпіоном. Звільнімо ці титули. Піди візьми ще один титул, плати одну комісію за санкціонування боїв та продовжуй свій рух. Продовжуй боронити свій титул".

Гірн: Бій Хейні з Прогрейсом ще не оформлено

Навіщо платити чотири комісії? Справа в поясах, у грошах чи в обох цих речах? Я думаю, що це стосується і того, і того. Але для певних речей повинні бути межі", - сказав Мейвезер.