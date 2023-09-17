Тайсон: Нганну покаже себе проти Ф'юрі на кращому рівні, ніж думають люди

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) готовий до бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Майк Тайсон.

"Франсіс добре тренується. Йому всього лише треба пам'ятати, що не можна використовувати ноги. Він покаже себе проти Ф'юрі на кращому рівні, ніж думають люди. Це бізнес, і Тайсон Ф'юрі це розуміє".