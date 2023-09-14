Ф’юрі: Майк Тайсон повинен бути в моєму куті, а не в протилежному

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розчарований, що Майк Тайсон готує до бою його суперника - ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я думаю, що це сумно, насправді. Людина, на честь якої мене назвали, легенда, має виступити проти мене, а потім піти як невдаха, програвши людині, яку назвали на його честь. Я вважаю, що це сумно, і я вважаю, що він повинен бути в моєму куті, а не в протилежному, але бізнес є бізнес, і я розумію, що це суто бізнес.

Незалежно від того, чого він навчає Нганну, незалежно від того, скільки він проведе тренувань з боксу, у кожного є план, поки його не вдарять по обличчю. Я не впевнений, хто це сказав, але це правда. У всіх є план, поки їх не вдарять по щелепі", - сказав Ф’юрі.