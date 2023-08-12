Хей: Дюбуа необхідно зробити щось дуже особливе в поєдинку з Усиком

Британському боксеру Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО) необхідно зробити щось особливе, аби перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей.

"Дюбуа не показав у своїх боях нічого такого, щоб припустити, що він може перемогти Усика. Він дуже сильно постраждав з останнім шульгою, з яким бився, тричі впав.

Дюбуа зміг здобути перемогу, але Усик – це зовсім інша історія. Олександр добре себе зарекомендував. Проти такого великого й сильного панчера, як Ентоні Джошуа, Усик показав, що може впоратися з проблемами.

Дюбуа молодий та свіжий. Усе можливо, тому ніколи не скидайте з рахунків хлопця. Але йому потрібно зробити те, чого він ніколи не робив раніше, показати проти шульги те, чого він ніколи не демонстрував. Дюбуа необхідно зробити щось дуже особливе", – сказав Хей.