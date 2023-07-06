Усик проведе бій з британцем Дюбуа

Купівля квитків буде доступна згодом

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) зустрінеться з володарем титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA британцем Деніелом Дюбуа (19-1-0, 18 КО).

Бій відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща).

Поєдинок стане головною подією боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Купівля квитків буде доступна згодом.

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Попередній бій Дюбуа провів у грудні минулого року в андеркарді Фʼюрі - Чісора. Британець успішно захистив титул WBA Regular, здобувши перемогу технічним нокаутом у третьому раунді над Кевіном Лереною з ПАР.

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