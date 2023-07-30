Канело: Кроуфорд, ти, б***ь, великий боєць

Сауль Альварес прокоментував бій Кроуфорд - Спенс

Джерело - Чемпіон.

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) виявився занадто сильним для Еррола Спенса (28-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО).

"Мені подобається Спенс, але… Кроуфорд занадто сильний для Еррола. Вітаю Теренса. Ти, б***ь, великий боєць, заслуговуєш на це", - написав Альварес.

Congrats @terencecrawford you are a fucking great fighter well deserve 👊🏻🙏🏻 — Canelo Alvarez (@Canelo) July 30, 2023

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