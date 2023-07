Канело: Кроуфорд, ти, б***ь, великий боєць

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) виявився занадто сильним для Еррола Спенса (28-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО).

Congrats @terencecrawford you are a fucking great fighter well deserve 👊🏻🙏🏻