Головне
Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні 08:27 1328
Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 14:52 435
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС
Сьогодні 14:49 309
Жіноча збірна України поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 13:43 557
Сантьяго переміг Донейра та здобув вакантний WBC в легшій вазі
Сьогодні 12:01 197
Геращенко стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритому повітрі
Сьогодні 11:18 305
Гейджі нокаутував Пуар'є на UFC 291
Сьогодні 08:40 327
Стали відомі арбітри матчу Панатінаїкос - Дніпро-1 у Лізі чемпіонів
Вчора 23:59 685
Збірна України програла Туреччині у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:55 786
Жіноча збірна України програла Франції у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:44 639
Прямі трансляції

Спенс привітав Кроуфорда з перемогою і запропонував реванш

Теренс переміг Еррола технічним нокаутом в 9-му раунді.
Сьогодні 14:24 193 0
Спенс привітав Кроуфорда з перемогою і запропонував реванш
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон Еррол Спенс (28-1, 22 КО) привітав абсолютного чемпіона у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) з перемогою.

Відповідний пост Спенс опублікував у твіттері.

"Вітаю Теренса, хороше лайно. Сподіваюся, ми зможемо зробити це знову до кінця року", - написав Спенс.

Повідомлялося, що Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі.

Нагадаємо, Кроуфорд завдав удвічі більше точних ударів за Спенса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором 4847
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 6562
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3740
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9715
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17135
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 4337
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115919
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35013 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74957
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6627
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 76072
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 129049