Спенс привітав Кроуфорда з перемогою і запропонував реванш

Колишній чемпіон Еррол Спенс (28-1, 22 КО) привітав абсолютного чемпіона у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) з перемогою.

Відповідний пост Спенс опублікував у твіттері.

Congrats to @terencecrawford good shit ! …hopefully we can do it again before the end of the year ..