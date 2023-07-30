Спенс привітав Кроуфорда з перемогою і запропонував реванш

Теренс переміг Еррола технічним нокаутом в 9-му раунді.

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон Еррол Спенс (28-1, 22 КО) привітав абсолютного чемпіона у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) з перемогою.

Відповідний пост Спенс опублікував у твіттері.

"Вітаю Теренса, хороше лайно. Сподіваюся, ми зможемо зробити це знову до кінця року", - написав Спенс.

Congrats to @terencecrawford good shit ! …hopefully we can do it again before the end of the year .. — Errol Spence (@ErrolSpenceJr) July 30, 2023

Повідомлялося, що Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі.

Нагадаємо, Кроуфорд завдав удвічі більше точних ударів за Спенса.

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