Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі

Може відбутися реванш між абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і ексчемпіоном Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Спенс має намір провести реванш у першій середній вазі.

Теренс Кроуфорд підтримав ідею змінити дивізіон.

"У напівсередній вазі (66,68 кг) мені теж було якось складно. Я вже говорив про те, щоб піднятися і кинути виклик Джермеллу Чарло, так що перша середня вага (69,85 кг) не буде недосяжною", - сказав Кроуфорд.