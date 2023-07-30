Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі

Джерело - Чемпіон.
Може відбутися реванш між абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і ексчемпіоном Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
Спенс має намір провести реванш у першій середній вазі.
Теренс Кроуфорд підтримав ідею змінити дивізіон.
"У напівсередній вазі (66,68 кг) мені теж було якось складно. Я вже говорив про те, щоб піднятися і кинути виклик Джермеллу Чарло, так що перша середня вага (69,85 кг) не буде недосяжною", - сказав Кроуфорд.
Errol Spence has said he wants the Terence Crawford rematch to be at super-welterweight (154lbs) and Crawford has also welcomed this idea: "147lbs was kinda hard for me too. I was already talking about moving up and challenging Jermell Charlo, so 154lbs wouldn't be out of reach."— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 30, 2023
Нагадаємо, Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу.
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