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Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі

Сьогодні 10:09 224 0
Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Може відбутися реванш між абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і ексчемпіоном Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Спенс має намір провести реванш у першій середній вазі. 

Теренс Кроуфорд підтримав ідею змінити дивізіон. 

"У напівсередній вазі (66,68 кг) мені теж було якось складно. Я вже говорив про те, щоб піднятися і кинути виклик Джермеллу Чарло, так що перша середня вага (69,85 кг) не буде недосяжною", - сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу.

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