Кроуфорд завдав удвічі більше точних ударів за Спенса

Чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) здолав володаря титулів WBC, WBA та IBF Еррола Спенса (28-1, 22 КО) та став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі.

Бій завершився достроково у 9-у раунді.

Теренс усього завдав 369 ударів, з них влучних було 185 (50,1%). У Спенса 480 викинутих ударів, точних - 96 (20%).

Кроуфорд завдав 87 влучних джебів (42%) - це рекорд в його профі карʼєрі. Також у Теренса 98 точних силових ударів - це 60,1% від усіх викинутих таких панчів у цьому поєдинку.

Bud is a bad man. Total dominance. Crawford landed an incredible 60% of his power punches & 42% of his jabs. Crawford's 87 landed jabs are the most by a Spence opponent. Spence landed 11 of 53 punches per round after landing 21 of 69 in previous 9 fights. #SpenceCrawford pic.twitter.com/gLweCF7U6b