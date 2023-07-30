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Кроуфорд завдав удвічі більше точних ударів за Спенса

Кроуфорд завдав 87 влучних джебів - це рекорд в його профі карʼєрі
Сьогодні 10:55 124 0
Кроуфорд завдав удвічі більше точних ударів за Спенса
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) здолав володаря титулів WBC, WBA та IBF Еррола Спенса (28-1, 22 КО) та став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі.

Бій завершився достроково у 9-у раунді.

Теренс усього завдав 369 ударів, з них влучних було 185 (50,1%). У Спенса 480 викинутих ударів, точних - 96 (20%).

Кроуфорд завдав 87 влучних джебів (42%) - це рекорд в його профі карʼєрі. Також у Теренса 98 точних силових ударів - це 60,1% від усіх викинутих таких панчів у цьому поєдинку.

Нагадаємо, Спенс може провести реванш з Кроуфордом у першій середній вазі.

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