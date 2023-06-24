Головне
Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:50 473
Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи
Вчора 23:38 529
Збірна України переграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
Вчора 23:10 691
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 21:40 1350
Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21
Вчора 20:55 1401
Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх
Вчора 20:16 339
Бех-Романчук стала чемпіонкою Європейських ігор у потрійному стрибку
Вчора 20:02 919
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 19:59 13216
Марина та Владислава Алексіїви - срібні призерки Європейських ігор-2023
Вчора 19:31 236
Кроль здобула золоту медаль на Європейських іграх
Вчора 18:10 780
Прямі трансляції

Джонс пояснив поразку Ломаченка у бою з Хейні

Рой Джонс прокоментував поразку ексчемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні
Вчора 22:52 341 0
Джонс пояснив поразку Ломаченка у бою з Хейні
#Джонс, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Fight Hub TV.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) заслужено переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Рой Джонс.

"Якщо ти не чемпіон, то навіщо віддавати супернику раунд? Ломаченко віддав Хейні останній, 12-й раунд. Не можна так чинити, ти не чемпіон. Ти маєш бити його весь вечір.

Актуально: Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка

Ломаченко віддав Хейні раунд і знаєте, що сталося? Якби він виграв 12-раунд, то була б нічия. А якби він виграв цей раунд із різницею у два очки, то явно б переміг у бою", - сказав Джонс.

Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113.

Раніше Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 2216
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 2785
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 18212
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 13216
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 29856 3
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 4764
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 77154 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13178 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114791
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15374 6
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37316 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84221 1