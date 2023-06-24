Джонс пояснив поразку Ломаченка у бою з Хейні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) заслужено переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Рой Джонс.

"Якщо ти не чемпіон, то навіщо віддавати супернику раунд? Ломаченко віддав Хейні останній, 12-й раунд. Не можна так чинити, ти не чемпіон. Ти маєш бити його весь вечір.

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Ломаченко віддав Хейні раунд і знаєте, що сталося? Якби він виграв 12-раунд, то була б нічия. А якби він виграв цей раунд із різницею у два очки, то явно б переміг у бою", - сказав Джонс.