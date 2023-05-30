Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) впевнено виграв бій проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Я подивився повтор нашого бою, і мій рахунок за раундами був 8:4. Це моя суб'єктивна думка, та все ж реальний рахунок близький до 7:5.

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Є як є. Існує багато думок. Я щасливий, тому що ті, хто розуміється на боксі, любить бокс, поважає бокс, вважають, що я переміг", - зазначив Ломаченко.