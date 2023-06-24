Франко втратив пояс WBA у другій найлегшій вазі

Він втратив пояс на зважуванні перед реваншем з Кадзуто Іокою

Джерело - Boxing Scene.

Американський боксер Джошуа Франко (18-1-3, 8 КО) більше не володіє титулом WBA у другій найлегшій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Він втратив пояс на зважуванні перед реваншем з колишнім чемпіоном світу в чотирьох дивізіонах Кадзуто Іокою (29-2-1, 15 КО).

Франко показав 55,2 кг на вагах, коли ліміт дивізіону - 52,2 кг. Через дві години Джошуа був 55 кг, тож його вирішили позбавити титулу WBA, який тепер буде на кону лише для Іоки.

Нагадаємо, Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions.

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