Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес підписав угоду з промоутерською компанією Premier Boxing Champions.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

"Канело оголосив про угоду на вересень разом з PBC. Джерела повідомляють, що Альварес збирається захищати свій титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі у бою проти Джермалла Чарло, ймовірно, 16 вересня.

Згідно з джерелами, це контракт на три бої для Альвареса, переворот для Ела Хеймона у підписанні головної зірки у боксі. Очікується, що два інші поєдинки відбудуться у травні та вересні 2024 року", - написав Коппінджер.