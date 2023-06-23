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Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions

Сауль Альварес наступний бій проведе 18 вересня
Сьогодні 18:10 155 0
Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес підписав угоду з промоутерською компанією Premier Boxing Champions.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

"Канело оголосив про угоду на вересень разом з PBC. Джерела повідомляють, що Альварес збирається захищати свій титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі у бою проти Джермалла Чарло, ймовірно, 16 вересня.

Згідно з джерелами, це контракт на три бої для Альвареса, переворот для Ела Хеймона у підписанні головної зірки у боксі. Очікується, що два інші поєдинки відбудуться у травні та вересні 2024 року", - написав Коппінджер.

Нагадаємо, Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином.

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