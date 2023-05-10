Кличко показав російську ракету, яку збили над Києвом

Мер Києва та ексчемпіон світу в надважкій вазі Віталій Кличко показав російську ракету, яку збили українські військові над столицею України.
Про це повідомляє Paul Ronzheimer.
"За допомогою систем Patriot ми змогли показати, що можливо з сучасними системами захисту. Ця ППО робить наше життя безпечнішим", – сказав Кличко.
Almost as big as @Vitaliy_Klychko - Kyivs mayor is proud that the military was capable of shooting down the #kinshal rocket in his city: „Through the Patriot systems, we have now been able to show what is possible with modern defense systems. This air defense makes our lives… pic.twitter.com/o2hsCc8ELg— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023
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