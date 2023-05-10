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Кличко показав російську ракету, яку збили над Києвом

Сьогодні 21:46 310 0
Кличко показав російську ракету, яку збили над Києвом

Мер Києва та ексчемпіон світу в надважкій вазі Віталій Кличко показав російську ракету, яку збили українські військові над столицею України.

Про це повідомляє Paul Ronzheimer.

"За допомогою систем Patriot ми змогли показати, що можливо з сучасними системами захисту. Ця ППО робить наше життя безпечнішим", – сказав Кличко.

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