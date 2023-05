Кличко показав російську ракету, яку збили над Києвом

Мер Києва та ексчемпіон світу в надважкій вазі Віталій Кличко показав російську ракету, яку збили українські військові над столицею України.

Про це повідомляє Paul Ronzheimer.

Almost as big as @Vitaliy_Klychko - Kyivs mayor is proud that the military was capable of shooting down the #kinshal rocket in his city: „Through the Patriot systems, we have now been able to show what is possible with modern defense systems. This air defense makes our lives… pic.twitter.com/o2hsCc8ELg