Гірн: Комерційна цінність Ф’юрі знаходиться на іншому рівні, ніж Усика

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має поступитись гонораром за поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Не часто я погоджуюсь із Джоном Ф’юрі, але це аргумент. Іноді, якщо ви чогось дуже хочете, наприклад, абсолютного чемпіонства, то маєте проковтнути угоду. Обидві сторони зараз у такій ситуації.
Ф'юрі очевидно каже: "Я не можу дати Усику 50 на 50". Усик відповідає: "Я не можу провести цей бій менше ніж 50 на 50, у мене три пояси".
Хтось має погодитись на угоду, в яку він не вірить, якщо хоче цього бою, а таке рідко трапляється в боксі.
Реальність така, що комерційна цінність Тайсона Ф'юрі знаходиться на іншому рівні, ніж Олександра Усика", - сказав Гірн.
Раніше промоутер Усика назвав умови, які були запропоновані Ф'юрі.