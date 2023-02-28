Гірн: Комерційна цінність Ф’юрі знаходиться на іншому рівні, ніж Усика

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має поступитись гонораром за поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Не часто я погоджуюсь із Джоном Ф’юрі, але це аргумент. Іноді, якщо ви чогось дуже хочете, наприклад, абсолютного чемпіонства, то маєте проковтнути угоду. Обидві сторони зараз у такій ситуації.

Ф'юрі очевидно каже: "Я не можу дати Усику 50 на 50". Усик відповідає: "Я не можу провести цей бій менше ніж 50 на 50, у мене три пояси".

Хтось має погодитись на угоду, в яку він не вірить, якщо хоче цього бою, а таке рідко трапляється в боксі.

Реальність така, що комерційна цінність Тайсона Ф'юрі знаходиться на іншому рівні, ніж Олександра Усика", - сказав Гірн.