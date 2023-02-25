Промоутер Усика назвав умови, які були запропоновані Ф'юрі

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) ведуть переговори про підписання контракту на бій.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю BoxOffice.

"Дуже важко йдуть ці переговори, попри те, що всі хочуть організації цього бою. Весь світ чекає на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі з чотирма поясами, чого ніколи не було в історії професійного боксу. Проте ми впираємося в якісь складнощі, а саме розподіл доходів.

Є аргументація з одного боку, що Тайсон Ф'юрі продає величезну кількість квитків на стадіони, але ми не забуваємо, що з чотирьох поєдинків, які Усик провів у Великій Британії, не проданий був лише один - із Дереком Чісорою, коли не було глядачів взагалі у зв'язку з ковідною ситуацією.

Ми запропонували не мірятися поясами, а одразу заходити на два бої з реваншем, у якому розподіл буде справедливий - 50 на 50. Пам'ятаючи досвід Ф'юрі у його реванші з Володимиром Кличком, який ніколи не відбувся, ми розуміємо, що Тайсон - людина специфічна, і його слід мотивувати. Тому у разі його поразки у першому поєдинку ми готові надати мотивацію у вигляді того ж справедливого розподілу доходів 50 на 50, щоб людина не пішла з боксу, залишилася і спробувала забрати пояси назад", - розповів Красюк.