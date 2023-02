WBC розробила спеціальний пояс для переможця бою Пол - Ф'юрі

WBC розробила спеціальний пояс для переможця бою між Джейком Полом (6-0, 4 КО) і Томмі Ф’юрі (8-0, 4 КО).

Про це повідомляє Boxing on BT Sport.

У разі перемоги Пола включать до світового рейтингу WBC.

Бій відбудеться 26 лютого в Саудівській Аравії.

Боксери мали провести поєдинок влітку 2022 року, проте Томмі було заборонено в’їзд до США.

The WBC have created a special belt for the winner of #PaulFury 👀 pic.twitter.com/RddXvRBoI8