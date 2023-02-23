WBC розробила спеціальний пояс для переможця бою Пол - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
WBC розробила спеціальний пояс для переможця бою між Джейком Полом (6-0, 4 КО) і Томмі Ф’юрі (8-0, 4 КО).
Про це повідомляє Boxing on BT Sport.
У разі перемоги Пола включать до світового рейтингу WBC.
Бій відбудеться 26 лютого в Саудівській Аравії.
Боксери мали провести поєдинок влітку 2022 року, проте Томмі було заборонено в’їзд до США.
The WBC have created a special belt for the winner of #PaulFury 👀 pic.twitter.com/RddXvRBoI8— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 23, 2023